Под Орлом иномарка вылетела с трассы и загорелась

1.10.2021 | 10:06 Новости, Происшествия

Три человека госпитализированы.

Автомобиль «Мазда», в котором находились водитель и два пассажира, вылетела с трассы «Хотынец-Красные Рябинки» и воспламенилась. Об этом сообщили пресс-службы УГИБДД и МЧС.

Вчера в 20.00 вблизи населенного пункта Воротынцево Хотынецкого района произошло ДТП, повлекшее госпитализацию трех человек.

Водитель «Мазда Трибьют» не справился с управлением автомобилем. Иномарка вылетела с проезжей части, перевернулась и загорелась. Через четыре минуты сигнал о возгорании поступил спасателям.  Они оперативно прибыли на место происшествия, локализовали пламя и помогли перенести пострадавших в машину скорой помощи.

Помимо 52-летнего водителя, в машине находились два пассажира: 38-летний мужчина и 27-летняя девушка. Всех троих госпитализировали.

ИА «Орелград»

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