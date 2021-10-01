Судьбу орловских угодий на 49 лет решит спецкомиссия

Длительное охотхозяйственное соглашение коснется земель Мценского района.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о создании комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в Мценском районе сроком на 49 лет. Председателем аукционной комиссии назначен Евгений Алехин, начальник областного управления экологического надзора и природопользования. Помимо него, в комиссию включены еще восемь человек, представляющих различные структуры областной администрации и администрации Мценского района.

Департамент также утвердил порядок работы созданного коллегиального органа. Согласно этому документу, основой работы комиссии должно стать соблюдение «принципов публичности, прозрачности, равных условий и недискриминации при проведении аукциона, доступности информации, содействия добросовестной конкуренции, а также устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении аукциона». Отдельно прописано, что членами комиссии не могут быть должностные лица, лично заинтересованные в результатах аукциона.

Остается надеяться, что таковых в ее составе нет. Впрочем, в случае выявления в составе комиссии заинтересованных лиц департамент надзорной и контрольной деятельности обязан «незамедлительно заменить их иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны оказывать влияние заявители». В остальном требования стандартны. Комиссии предстоит провести аукцион, победитель которого получит право на заключение вышеупомянутого соглашения.

По условиям, угодья в Мценском районе предлагается передать в аренду на 49 лет для «привлечения инвестиций в охотничье хозяйство». Победитель аукциона получит право собственности на добытые охотничьи ресурсы, сможет сам выдавать разрешения на охоту, но в пределах установленных областными властями квот. Охотхозяйственное соглашение разрешает арендатору иметь в лесу собственное подсобное хозяйство и даже продавать произведенную продукцию. При этом охотпользователь будет обязан поддерживать на арендованной территории определенную популяцию различных видов диких животных и не допускать случаев жестокого обращения с ними.

ИА «Орелград»