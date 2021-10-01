В Орле беседу о коррупции провели прямо на вокзале

Профилактическую акцию провел орловский транспортный прокурор.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, глава этого ведомства Матвей Степанов провел профилактическую беседу на тему противодействия коррупции. Особенностью является то, что мероприятие прошло на железнодорожном вокзале Орла, а побеседовал прокурор не только с сотрудниками вокзала, но и с теми простыми гражданами, которые в тот момент там находились. В надзорном ведомстве пояснили, что акция была проведена «в целях развития правовой грамотности и правосознания населения».

Транспортный прокурор, как сообщается, рассказал своим слушателям о наиболее частых нарушениях законодательства, видах наказаний и ответственности за противоправные деяния. Кроме того, он ответил на поступившие вопросы. По окончании мероприятия всем его участникам вручили памятки по противодействию коррупции, разработанные Орловской транспортной прокуратурой. Кроме того, антикоррупционная памятка заняла свое место и на информационном стенде железнодорожного вокзала.

Свежим примером наказания за коррупцию в Орловской области является недавно завершившийся судебный процесс над теперь уже бывшим преподавателем орловского филиала ФГБОУ «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I». Суд признал ее виновной в совершении пяти эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Было установлено, что женщина с марта по май 2018 года получила от пяти студентов 110 тысяч рублей. Это было незаконное вознаграждение за «написание выпускной квалификационной работы, оказание содействия в ее успешной защите и в сдаче итогового квалификационного экзамена». Свою вину подсудимая признала частично. Суд приговорил ее к штрафу в размере 700 тысяч рублей и на три года лишил права заниматься образовательной деятельностью.

«Орелград»