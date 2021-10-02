Названа причина смертности на орловских дорогах

Каждый четвертый погибший в авариях на Орловщине стал жертвой плохих дорог.

За восемь месяцев 2021 года на автодорогах Орловской области было зарегистрировано 418 ДТП с пострадавшими, в результате которых 38 человек погибли и 559 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 92 дорожно-транспортных происшествия, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 128. Такие данные приводит региональное управление МВД. Обращает на себя внимание высокий процент погибших из-за плохого состояния дорог.

Согласно статистике, за отчетный период времени неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 172 ДТП в Орловской области. В результате этих происшествий 9 человек погибли и 227 получили ранения различной степени тяжести. В управлении МВД при этом подчеркивают, что в отчетном периоде был «реализован комплекс предупредительно-профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на снижение тяжести последствий автоаварий».

Так, по результатам проверок орловских дорог сотрудники ГИБДД выдали ответственным организациям и органам власти 974 предписания об устранении нарушений, связанных с содержанием улично-дорожной сети. Кроме того, за нарушения, связанные с содержанием дорог, было составлено 280 административных материалов.

Также ГИБДД направила в органы прокуратуры 153 информации о выявленных нарушениях, что в целом ряде случаев послужило основанием для обращения в суд – местных чиновников обязали привести дороги в надлежащее техническое состояние. Еще 195 подобных информаций сотрудники ГИБДД направили в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кстати, не обошлось и без более жестких санкций. Так, 43 административных дела было возбуждено в текущем году за неисполнение ранее выданных предписаний, из них 41 дело заведено в отношении юридических лиц.

ИА «Орелград»