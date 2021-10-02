Орловская полиция быстро нашла пропавшего мальчика

2.10.2021 | 10:54 Новости, Происшествия

Поиски продолжались всю ночь.

Сегодня утром полицейские обнаружили 13-летнего мальчика, пропавшего позавчера. Мальчик жив, здоров и насилию не подвергался, сообщает пресс-служба УМВД.

Вчера вечером в Северном районе Орла были развернуты масштабные поиски пропавшего ребенка. Таким образом полиция отреагировала на заявление матери о том, что ее сын-шестиклассник ушел из дома в четверг и до сих пор не вернулся.

Сотрудники нескольких подразделений вместе с волонтерами обследовали дворы, чердаки, подвалы и лесной массив. Розыскные мероприятия не прекращались всю ночь. И утром мальчика обнаружили недалеко от его собственного дома.

«Его жизни и здоровью ничто не угрожает, противоправный действий в отношении ребенка не предпринималось. Полицейские провели с подростком профилактическую беседу об опасности самовольных уходов из дома и важности пребывания на постоянной связи с родителями. В отношении матери мальчика решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Кроме того, данный факт будет рассмотрен на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному району администрации г. Орла», — сообщает пресс-служба УМВД.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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