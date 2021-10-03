Клычков огорчил орловских охотников

Губернатор Орловской области издал указ о введении ограничений охоты.

Глава Орловской области Андрей Клычков ввел сразу несколько запретов для охотников. Так, указом губернатора запрещено проведение охоты на территориях охотничьих угодий Ямского, Медведковского, Гнездиловского, Боровского, Сурьянинского, Бориловского, Однолуцкого, Злынского, Новосинецкого, Багриновского, Михневского, Хуторского и Герасимовского сельских поселений Болховского района. Дело в том, что они прилегают к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней в радиусе 20 километров от его границ.

Как раннее писал «Орелград», вирус АЧС был выявлен 27 августа при исследовании патологического материала, отобранного от 11 павших свиней. Животные содержались на территории хозяйственной постройки селянина вблизи поселка Успенский Ямского сельского поселения Болховского района. В лабораторных условиях был выявлен генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней. Частный свинарник объявили очагом заболевания, губернатор ввел карантин. Ранее были введены различные ограничения, теперь они коснулись и охотников.

Отметим, что охота «в целях регулирования численности охотничьих ресурсов» по-прежнему разрешена. В то же время губернатор Клычков запретил проведение любительской и спортивной охоты на дикого кабана в так называемой зоне наблюдения на территориях охотничьих угодий Багриновского и Герасимовского сельских поселений Болховского района. Запреты будут действовать вплоть до отмены карантина по АЧС на указанных территориях.

Поясним, что АЧС – это контагиозная септическая болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вылечить АЧС невозможно, лекарственные средства для профилактики и ее лечения отсутствуют. Единственный метод борьбы с заболеванием – уничтожение всего свинопоголовья в радиусе до 20 км от очага заболевания, чтобы не допустить распространения вируса. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

ИА «Орелград»