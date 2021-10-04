Михаил Вдовин получил шанс стать депутатом Госдумы

4.10.2021 | 17:19 Важное, Новости, Политика

Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области.

Михил Вдовин может стать депутатом Государственный Думы. Это стало понятно после назначения Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.

Депутат орловского облсовета Вдовин шел на выборы в Госдуму под третьим номером в составе объединенной региональной группы. Под первым номером был Владислав Шапша, являющийся действующим калужским губернатором. Предполагалось, что он передаст свой мандат Александру Авдееву, который шел под вторым номером.

Учитывая назначение Авдеева, мандат должен перейти к Михаилу Вдовину. «Орелград» связался с Михаилом Васильевичем, чтобы получить его комментарий. Политик заверил нас, что сегодня он полностью погружен в решение орловских проблем своих избирателей. Также он ожидает назначения на должность заместителя Председателя орловского облсовета. По словам Вдовина, о Госдуме он сейчас не думает.

ИА «Орелград»

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