В Орле утвердили «тарифы на лифты»

Предельную стоимость услуг по ремонту и замене лифтов ввели областные власти.

Правительство Орловской области утвердило размеры предельной стоимости услуг и работ по ремонту, замене и модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории региона. Речь идет исключительно о тех услугах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта.

Отметим, что своего рода «тарифы» формировались исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, который установлен в Орловской области. Утверждены они в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и законом Орловской области об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно документу, предельная стоимость непосредственно ремонта, замены и модернизация лифтов, а также ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений установлена для кирпичного дома в размере 2,676 миллиона рублей за единицу, для панельного дома – в размере 2,649 миллиона. Разработка проектной документации на указанные работы должна обойтись не более чем в 95,38 тысячи рублей (для обоих типов домов), проведения строительного контроля – не более чем в 57,27 тысячи рублей для кирпичного дома и 56,69 тысячи – для панельного.

Кроме того, предел в 23 352 рубля (для обоих типов домов) установлен на экспертную оценку соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза. Согласно официальным данным, на 2021 год в Орловской области в рамках программы капремонта МКД запланирована замена 127 единиц лифтового оборудования в 32 многоквартирных домах. Согласно программе, в этом году новое лифтовое оборудование должно быть установлено в 19 многоквартирных домах города Орла, 10 – города Мценска и трех – города Ливны.

ИА «Орелград»