Нетерпимость к коррупции сформируют у орловских чиновников

В Мценске обновили муниципальную антикоррупционную программу.

Администрация Мценска в новой редакции утвердила муниципальную программу «О противодействии коррупции». Старт она взяла в текущем году. Согласно обновленной версии, срок ее действия продлен до 2024 года. Общий объем финансирования из местного бюджета составит 60 тысяч рублей. Иными словами, в райцентре ежегодно на борьбу с коррупцией будут тратить по 15 тысяч бюджетных рублей. Впрочем, большинство мероприятий программы являются профилактическими, для них финансирование не требуется. А деньги планируют потратить на обучение.

Так, курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности пройдут те чиновники, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. Кроме того, обучение будут проходить вновь принятые на работу сотрудники. Впрочем, учебные объемы не очень велики. Судя по программе, 15 тысяч рублей в год достаточно для обучения двух сотрудников администрации города – одного опытного и одного вновь принятого. Итого – по два человека в год.

Для сравнения, в 2019 году антикоррупционные курсы прошли три чиновника, в 2020 году – один. Что касается других мероприятий программы, то обращает на себя внимание поставленная местными властями задача по формированию нетерпимого отношения к коррупции. Для достижения этой цели помимо антикоррупционного образования планируется вести соответствующую пропаганду, а также обеспечить информационную прозрачность деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того, в Мценске планируют значительно увеличить количество антикоррупционных материалов, публикуемых в средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии. Согласно приведенным данным, в 2019 году было опубликовано всего два таких материала, но в 2020-м – уже четыре. План на 2021 год составляет восемь антикоррупционных статей, а в 2024 году их количество планируют довести до 16-ти, то есть до исторического максимума.

ИА «Орелград»