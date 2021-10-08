Орловские полицейские изъяли более 11 кг наркотиков

Возбуждено 90 уголовных дел.

Орловская полиция подвела итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2021», в ходе которой было изъято более 11 килограмм наркотических средств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УМВД.

За время операции было выявлено 90 наркопреступлений и возбуждены уголовные дела. При этом, 38 преступлений имеют тяжкий или особо тяжкий состав. Также составлено 86 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Удалось обнаружить и уничтожить 96 кустов культивируемой конопли, а также 58 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

«Главными целями мероприятий стали выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений, дикорастущих очагов их произрастания, а также пресечение каналов поступления и сбыта наркотиков растительного происхождения», — сообщает ведомство.

ИА «Орелград»