Торговлю справками для получения кредитов пресекли в Орле

Суд постановил закрыть сайт, найденный прокуратурой.

Вступило в силу решение по гражданскому делу, вынесенному ранее Заводским районным судом города Орла. С административным исковым заявлением туда обратился прокурор Заводского района. Он действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В обоснование заявленных административных исковых требований было указано, что в ходе прокурорской проверки в Сети был обнаружен сомнительный ресурс. На его страницах содержалась информация о возможности приобретения справок по форме 2-НДФЛ, пакетов документов для получения кредитов, трудовых книжек и даже документов для получения различных виз.

Доступ к указанному сайту являлся свободным, предварительной регистрации не требовалось. Ознакомиться с содержанием страниц мог любой пользователь, а информация на сайте распространялась бесплатно. Там же были указаны и контактные данные продавца, в частности, номер телефона и адрес электронной почты, на которые необходимо было направлять заявки для оформления заказа.

Также на сайте имелась инструкция о порядке оплаты заказа и его доставки, также и подробная информация о ценах на оформление вышеуказанных «документов». Прокуратура пришла к выводу, что владельцем сайта была организована система продажи поддельных документов, за что он получал определенный доход. Суд решил удовлетворить административное исковое заявление прокурора и признал информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»