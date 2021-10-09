«Наследники» Ивана Бунина создадут в Орле клуб по интересам

Жители региона смогут обновить и пополнить базовые знания по русскому языку.

О новом интересном начинании сообщили Орловская областная библиотека имени Бунина. В стенах этого учреждения с 3 октября 2021 года начал работать клуб по интересам, получивший названий «Русский без ошибок». Участников этого клубы ожидает курс бесплатных лекций по русскому языку, причем программа курса, как отмечают организаторы, сконцентрирована на самых «проблемных» точках.

«Акценты лекций могут смещаться в зависимости от уровня грамотности участников и их индивидуальных особенностей в освоении языка, — пояснили в учреждении. — Вы сможете обновить и пополнить базовые знания по русскому языку, решить частные проблемы в орфографии и пунктуации, избавиться от досадных ошибок и усовершенствовать устную и письменную речь».

Занятия курса «Русский без ошибок» будут проводиться в течение двух месяцев один раз в неделю по воскресеньям с 17:00 до 18:00 в читальном зале Орловской областной библиотеке имени Бунина. Сообщается также, что в основу этих лекций будет положена «современная методика повышения грамотности взрослых людей и учащихся старших классов (повторение основных разделов русского языка: фонетики, морфологии, синтаксиса, стилистики и культуры речи)».

ИА «Орелград»