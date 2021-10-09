Независимые эксперты оценили работу орловских вузов

9.10.2021 | 14:00 Новости, Образование

Сразу три вуза из Орла получили сертификаты участников НОК.

Орловские вузы обнародовали результаты независимой оценки качества условий осуществления собственной образовательной деятельности. В частности, так называемые сертификаты участника НОК получили  Орловский государственный институт культуры, Орловский госуниверситет имени Тургенева и Орловский государственный аграрный университет имени Парахина. Поясним, что независимая оценка качества работы вузов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Критерии оценки ранее были утверждены приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В этом году указанные орловские вузы были отобраны для участия в независимой оценке. Ее проводили эксперты частной компании, которая является федеральным оператором.  Отметим, что они проработали в каждом вузе примерно по три месяца. За это время эксперты провели обобщенный анализ. Кстати, анализ касался не только условий преподавания, но и работы вузовских сайтов. Кроме того, эксперты провели анкетирование студентов.

Оценки выставлялись по целому ряду критериев, в том числе по таким критериям как «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность», «Доступность услуг для инвалидов» и  «Доброжелательность, вежливость работников». Результаты оценки отмечены в сертификатах, которые получили вузы. Например, по такому критерию, как  «Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность», ОГИК получил 89,64 процента положительных отзывов, ОГАУ – 99,28 процента, ОГУ – 99,74 процента. В целом, все три вуза успешно прошли независимое испытание.

ИА «Орелград»

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