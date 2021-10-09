Орловчанку осудили за непристойное поведение в отделе полиции

Женщину наказали рублем за устроенный ею дебош.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы Орла. Железнодорожный районный суд признал ее виновной в совершении сразу двух преступлений, совершенных, впрочем, в одно время и в одном месте. Обвинения женщине предъявили по статьям 318 и 319 УК РФ. Было установлено, что в апреле этого года орловчанка была задержана сотрудниками полиции на Привокзальной площади. Она была пьяна, и уже самим этим фактом нарушала общественный порядок.

Ее препроводили в отделение полиции, где она повела себя агрессивно, а также выражалась нецензурной бранью. Один из полицейских потребовал от нее «прекратить вышеуказанное противоправное поведение», на что тут же получил оскорбление в свой адрес. После второго замечания нецензурные оскорбительные слова и выражения, унижающие честь и достоинство полицейского, потекли рекой. При этом от женщины в устной форме досталось и второму полицейскому, присутствовавшему в отделении.

Более того, последнему досталось от нее и физически. Не желая униматься, женщина пнула полицейского ногой в колено, причинив ему сильную боль. За это, собственно говоря, она и схлопотала второе уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти. В судебном заседании она полностью признала вину. По совокупности суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»