Суд в Орле признал законной повышение ставки по кредиту

Заемщик в Орле не сумел отстоять свои права, которые посчитал нарушенными.

Любопытное гражданское дело рассмотрел в Орле суд Северного района. Спор касался повышения кредитной ставки. Как уточнили в пресс-службе Северного райсуда, иск подал местный житель, ответчиком выступил банк, который ранее выдал ему кредит. Из материалов следует, что изначально кредитным договором процентная ставка была предусмотрена в размере 12,9 процента годовых. При этом, что важно, клиент оформил и услугу страхования. Затем, в так называемый «период охлаждения», заемщик отказался от договора страхования, решив, вероятно, что это поможет ему сэкономить часть расходов на обслуживании кредита. Однако этого не произошло, потому что банк в одностороннем порядке повысил процентную ставку по кредитному договору до 17,9 процента годовых.

Ответчик счел действия финансовой организации незаконными, поскольку они, по его мнению, ущемляют права потребителя. Он просил суд не только признать повышение процентной ставки по кредиту незаконным, но и взыскать с банка в свою пользу переплату в результате повышения ставки, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50 процентов от присужденной ему суммы.

Однако желаемого заемщик не добился. Суд установил, что последствия отказа от договора страхования в виде увеличения процентной ставки по кредиту истцу были известны. Следовательно, он сам мог принять взвешенное решение, и никто в заблуждение его не вводил. Кроме того, законодательство РФ не содержит прямого запрета на включение в кредитный договор условия о том, что банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом в случае отказа заемщика — юридического лица от заключения договора страхования. Соответственно, банк и заемщик вправе включать указанное условие в свой кредитный договор.

На основании изложенного суд первой инстанции оставил иск без удовлетворения. Заемщик обжаловал это решение в апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда пришла к аналогичным выводам. Она оставила решение Северного районного суда без изменения, а апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.

ИА «Орелград»