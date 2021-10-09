Врач пытался засудить орловчанку за жалобу президенту и губернатору

Под Орлом рассмотрели удивительный иск о защите чести и достоинства.

В Орловской области главный врач учреждения здравоохранения обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Причиной стало обращение жительницы города через интернет-приемную губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Мценского районного суда Орловской области.

По мнению истца, в упомянутом обращении женщины к губернатору содержались недостоверные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Выразилось же это «в распространении сведений о том, что он «развалил» Мценское здравоохранение, запретил госпитализировать больных, не обеспечивает работу корпуса гинекологии, уволил и не принимает на работу необходимых сотрудников, не проводит закупку лекарственных средств и пульсаксиметров, допустил открытие незначительного количества койко-мест для больных ковидом».

Было высказано предположение, что своей жалобой ответчица намеренно пыталась дискредитировать истца как должностное лицо в глазах губернатора Орловской области и его коллег. Не обошлось и без привязки к коронавирусу. Так, по мнению истца, «обращение ответчицы было направлено на обвинение в возможности наступления последствий от новой коронавирусной инфекции, поскольку ответчицей указано на его распоряжение по госпитализации только его родственников».

Если бы подобное действительно имело место, то такие действия вполне могли бы подпасть под санкции статьей 124 УК РФ (неоказание помощи больному) и 124.1 УК РФ (воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Истец заявил, что изложенные в обращении ответчицы сведения своего подтверждение не нашли. Поэтому он просил признать их не соответствующими действительности. Кстати, сама жалоба была подана через интернет-приемную губернатора Орловской области еще в декабре 2020 года. Истец просил взыскать с обидчицы в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ответчица иск не признала и заявила, что «причиной ее обращения на «прямую линию с президентом Путиным В.В.» послужила сложившаяся ситуация в учреждении здравоохранения в период болезни ее отца». По ее мнению, она всего лишь просила о помощи в сфере организации здравоохранения в конкретной больнице. Кроме того, суду женщина пояснила, что «ее обращение было продиктовано исключительно намерением реализовать свои права на обращение в компетентные органы». И она совершено не планировала затрагивать человеческие качества истца.

Суд пришел к выводу, что ответчица реализовала свое конституционное право направления личных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления. Текст не содержал оскорбительных выражений в отношении должностного лица, а само обращение было связано «с оказанием медицинских услуг данной больницей во всех направлениях».

«Таким образом, обращение ответчицы к губернатору Орловской области, в приемную президента РФ и правительство Орловской области не могло расцениваться как распространение ложных сведений, поскольку являлась версией ответчицы о событиях, связанных с оказанием медицинских услуг ее отцу, — сообщили в пресс-службе Мценского райсуда. — Кроме того, суду не было представлено достаточных и достоверных доказательств того, что сообщение указанных сведений не имело под собой никаких оснований, и было продиктовано не намерением защитить права и охраняемые законом свои интересы, а исключительно намерением причинить вред истцу».

По этим причинам в удовлетворении иска было отказано.

ИА «Орелград»