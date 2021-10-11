Мэр Орла Парахин «предъявил» подрядчику за сотрудничество с прокуратурой: видео

Мэр пошел на конфликт с компанией, ремонтировавшей улицу Октябрьскую.

Юрий Парахин на своей странице в соцсети «В Контакте» опубликовал видео своей беседы с представителем ООО «Газресурс» Александром Митькиным, а также фото своего заявления в Следственный комитет, где он жалуется на действия подрядчика.

Компания «Газресурс», являясь подрядчиком городской администрации, уже долгое время выполняет ремонт улицы Октябрьской. Жители города и местные СМИ неоднократно обращали внимание общественности и властей на плохое качество ремонтных работ.

И сегодня мэр города выразил свою позицию по качеству проделанной работы:

«Очевидно, что ул. Октябрьскую в том состоянии, которое есть сейчас, принимать ни в коем случае нельзя. И никто не заставит нас это сделать какими бы то ни было способами. Работать нужно по совести».

Однако, причиной конфликта мэра с «Газресурсом» стало не качество проделанной работы, а некие события, оставшиеся «за кадром» опубликованного видео. Из заявления Парахина в Следственный комитет можно сделать вывод, что представитель подрядчика Митькин сотрудничает с прокуратурой и обвиняет Парахина в получении взятки за приемку выполненных работ по муниципальным контрактам.

На видео Юрий Парахин несколько раз задает прямые вопросы Митькину о том, требовал ли он или кто-то из работников горадминистрации деньги за прием ремонтных работ. Александр Митькин не дает прямых ответов на вопросы, ясно давая понять, что публичное озвучивание этой информации не входит в его компетенцию и требует согласования с руководством.

Не дождавшись прямого и публичного обвинения в свой адрес, орловский мэр настойчиво попросил Митькина проехать вместе с ним в Следственный комитет.

Как следует из текста заявления, опубликованного Парахиным, представитель «Газресурса» по просьбе прокуратуры оговаривает мэра в получении взятки. При этом, подобная информация не только порочит его честь и достоинство, но и может служить основанием для задержания по уголовному делу.

На основании изложенного Юрий Парахин попросил Следственный комитет провести проверку в отношении лиц, распространяющих про него порочащие сведения.

ИА «Орелград»