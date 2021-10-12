«Неправильное» питание выявили в детсаду в Орловской области

Аудиторы Мценской КСП указали на несоблюдение установленных норм.

Мценская городская Контрольно-счетная палата обнародовала информацию о результатах контрольного мероприятия, которое затронуло муниципальный детский сад №6. Отчет об итогах проверки был доведен не только до администрации города, но и до местного парламента. Мероприятие было плановым. Его целью была оценка законности, эффективности, результативности и целевого использования бюджетных средств, предназначенных для выполнения муниципального задания. Грубых нарушений в детсаду аудиторы не нашли, однако обращает на себя внимание раздел, посвященный проверке организации питания в учреждении.

В частности, в нарушение требований федерального закона при исполнении семи муниципальных контрактов на поставку продуктов питания учреждение изменяло количество товаров в объеме более чем на 10 процентов. Поясним, что изменение объемов в пределах 10 процентов законом допускается. Однако в данном случае этот предел был превышен по 27 видам товаров. При этом изменения условий контрактов не были оформлены дополнительными соглашениями, что аудиторы тоже сочли нарушением.

В ходе выборочной проверки меню было выявлено неравномерное распределение стоимости питания на одного ребенка в группах для детей от 3 до 7 лет: при норме 94,78 рубля в день на одного ребенка в различные месяцы стоимость питания варьировалась от 74,23 до 117,46 рубля. В отдельные месяцы не была одинаковой и средняя стоимость питания детей в возрасте до 3 лет. Таким образом, считают в КСП, учреждение не соблюдало нормы питания детей, установленные решением Мценского горсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»