Орловский инженер сыграл в федеральной ТВ-программе «Слабое звено»: видео

Сергей Кунышин из Орла успешно преодолел четыре раунда.

Инженер из Орла Сергей Кунышин, работающий в компании «Протон-Электротекс», принял участие в известной интеллектуальной викторине «Слабое звено». Передача вышла в эфир в пятницу, 8 октября.

Наш земляк успешно преодолел четыре раунда, но в пятом все же был признан «слабым звеном». «Орелград» попросил Сергея рассказать об участии в телепроекте.

О том, как попал на программу.

Я первоначально отправил краткий видео ролик- заявку на сайт. Это был первый этап отбора на телешоу. Далее — второй этап. На указанный электронный адрес пришла ссылка на онлайн-вопросник. По ней необходимо было в течении суток было пройти тест. Открываются вопросы, на поиск ответа дают 15 секунд. Повторно ссылка не открывается. Было необходимо быстро дать ответ на 10-20 вопросов. Это было примерно через месяц.

Ещё через месяц был третий этап отбора. Внезапный звонок от редактора программы. И также серия вопросов. И далее ещё через месяц пришло заказное письмо от редакции с приглашением принять участие в съёмках программы «Слабое звено».

Впечатления от игры.

Мне игра понравилась. Она представляет собой интеллектуальное испытание с большим элементом стресса и везения. Особенно на последних раундах. От раунда к раунду внутренний стресс нарастает. Поэтому игроки и не отвечают на простейшие вопросы. Общий интеллект и крепкие нервы — это основа победы. Потому что соперники не простят тебе малейшей ошибки и неточности. Любая промашка может быть роковой.

На этой игре может быть, что вылетевшие в первых раундах игроки, находясь в зрительном зале, легко отвечают на вопросы, на которые более успешные игроки участвуя в игре не могут ответить.

О голосовании против сильнейшего игрока.

Почему проголосовал против Фёдора??? Сейчас я понимаю, что это была ошибка. По результатам первого раунда он был сильным звеном. Я заметил, что многие комментаторы в сети считают это было нечестным и подлым. Тогда в момент игры, стоя за игровой стойкой, я судорожно думал, за кого проголосовать. В первом раунде я был слишком сосредоточен на своих ответах и не следил за ответами других игроков. Сейчас я считаю, что это было ошибкой. Несомненно, что тогда в игре были более слабые игроки, против которых и надо было проголосовать.

О ведущей Марии Киселевой.

В жизни она гораздо лучше и интересней своего строго телевизионного строгого образа. Образ у неё: строгая, но справедливая. К тому же в передаче на неё работает большая группа редакторов, которая помогает ей во время игры. В жизни она подтянутая, изящная, стильная. К тому же она неплохо разбирается в людях.

И ведущая программы Мария Киселёва, и вся редакционная группа доброжелательно настроены к игрокам, но в игре всё зависит в первую очередь от самих игроков, от их интеллекта, стойкости их нервов и их удачи.

ИА «Орелград»