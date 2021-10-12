Завтра в Орел приедет премьер-министр Мишустин

12.10.2021 | 14:10 Новости, Экономика

Вместе с премьером приедут руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Завтра, 13 октября, в Орел с рабочим визитом приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с ним ожидают руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минстроя Ирека Файзуллина.

Со сообщениям орловских СМИ, в ходе визита премьер-министра может обсуждаться вопрос об окончании строительства «Титаника» — многопрофильного медицинского центра на бульваре Победы.

Масштабный объект начали строить более десяти лет назад, но завершить проект не удалось из-за хищения 229 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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