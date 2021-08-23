В Орле отпустили подозреваемого в хищении миллионов при строительстве «Титаника»  

Мэра Парахина допросили в качестве свидетеля.

Заводской районный суд Орла выпустил из СИЗО Максима Селиванова, подозреваемого в хищении 229 миллионов рублей при строительстве многопрофильного медицинского центра. По информации «Коммерсанта», тверской предприниматель помещен под домашний арест до 19 октября.

Многопрофильный медицинский центр – это огромное, но недостроенное здание на Бульваре Победы. Оно должно было стать корпусом Орловской областной клинической больницы еще много лет назад. Но вместо этого народ прозвал его «Титаником», правоохранительные органы ищут виновных в хищениях огромных средств, а правительство области выделяет огромные дополнительные ресурсы, чтобы центр когда-нибудь приступил к работе.

Первый раз уголовное дело о мошенническом хищении было возбуждено еще в 2015 году. Осенью 2020 оно было возобновлено. Это случилось после назначения Владислава Малкина прокурором области. Предпринимателя Максима Селиванова обвинили в том, что он организовал мошенническую схему хищения средств. Он был объявлен в розыск и в последствии задержан.

Селиванов является не единственным, но основным фигурантом дела, в связи с чем он содержался в СИЗО. Обвинение настаивало на продлении ареста, но суд неожиданно встал на сторону защиты и выпустил Селиванова под домашний арест.

Отметим, что в качестве свидетелей были допрошены мэр Орла Юрий Парахин и бывший член правительства Орловской области Юрий Есипов.

ИА «Орелград».