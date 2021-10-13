Мишустин поможет Клычкову достроить «Титаник»

Премьер-министр дал поручение завершить строительство в кратчайшие сроки.

Михаил Мушустин во время сегодняшнего визита в Орел заявил о том, что окажет поддержку в завершении строительства многопрофильного медицинского центра, сообщает пресс-служба губернатора.

«После утверждения проектно-сметной документации мы предусмотрим соответствующее финансирование, связанное, в том числе, с функциональным наполнением данного медицинского центра. С учетом пандемии сформулируем конкретные поручения, которые позволят оснастить больницу самым современным оборудованием. Надеюсь на концентрацию усилий региона, Минздрава и наших коллег из Минстроя», — заявил премьер-министр.

Также Мишустин отметил, что на губернаторе Клычкове лежит личная персональная ответственность за осуществление этого проекта.

ИА «Орелград»