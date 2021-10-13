Мишустин поможет Клычкову достроить «Титаник»

13.10.2021 | 16:36 Медицина, Новости

Премьер-министр дал поручение завершить строительство в кратчайшие сроки.

Михаил Мушустин во время сегодняшнего визита в Орел заявил о том, что окажет поддержку в завершении строительства многопрофильного медицинского центра, сообщает пресс-служба губернатора.

«После утверждения проектно-сметной документации мы предусмотрим соответствующее финансирование,  связанное, в том числе, с функциональным наполнением данного медицинского центра.  С учетом пандемии сформулируем конкретные поручения, которые позволят оснастить больницу самым  современным оборудованием. Надеюсь на концентрацию усилий региона, Минздрава и наших коллег из Минстроя», — заявил премьер-министр.

Также Мишустин отметил, что на губернаторе Клычкове лежит личная персональная ответственность за осуществление этого проекта.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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