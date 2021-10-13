Михаил Мишустин посетил орловский завод «Протон»

13.10.2021 | 16:57 Новости, Экономика

По мнению премьер-министра, такие предприятия сыграют важную роль в процессе импортозамещения микроэлектроники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с губернатором Орловской области Андреем Клычковым посетили завод «Протон», сообщает пресс-служба губернатора.

«Протон», выпускающий оптоэлектронные приборы, стал одним из объектов, которые Мишустин посетил во время сегодняшней поездки в Орел.

По мнению премьера, орловское предприятие ждет хорошее будущее, поскольку такие предприятия сыграют важную роль в процессе импортозамещения микроэлектроники.

«Очень важно, что мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей высокотехнологической продукции. Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентноспособно покупать вашу продукцию», — отметил Михаил Мишустин.

ИА «Орелград»

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