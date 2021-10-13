На Орловщине 12 человек погибли при выезде на «встречку»

13.10.2021 | 10:31 Новости, Происшествия

Озвучена печальная статистика аварий в Орловской области. 

На территории Орловкой области, по данным ГИБДД, за период с 1 января по 30 сентября  2021 года было зарегистрировано 494 дорожно-транспортных происшествия. Естественно, речь идет только о тех происшествиях, которые по закону подлежать включению в госстатотчетность. В целом в результате этих аварий получили телесные повреждения 659 человек, а 45 человек, к сожалению, погибли.

В ГИБДД подсчитали, что в 29 случаях причиной дорожно-транспортных происшествий стал выезд автомобилей на полосу встречного движения. В результате конкретно этих аварий ранения различной степени тяжести получили 63 человека, а погибли 12 человек. Отметим, что в 19 случаях виновники ДТП выезжали встречную полосу в местах, где это запрещено. Именно такие происшествия ознаменовались тяжелыми последствиями.

Согласно официальным данным, в указанных 19-ти ДТП девять человек погибли и 33 получили ранения. К слову, в целях профилактики таких дорожно-транспортных происшествий орловская полиция проводит целевое профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В частности, такая акция в течение двух дней проводилась сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России «Мценский». Они напоминали водителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности на дороге. «В ряде случаев, не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения», — отметили в ОГИБДД.

ИА «Орелград»

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