Во Мценске пожарные ликвидировали возгорание зерносушилки

13.10.2021 | 16:45 Новости, Происшествия

Сгорели семена подсолнечника на площади десяти квадратных метров.

Вчера вечером во Мценске спасатели потушили загоревшуюся зерносушилку, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.20. Горела зерносушилка на улице Привокзальная. На высоте десяти метров горели семена подсолнечника, и огонь мог распространится на оставшуюся часть сушилки и норию.

В результате возгорания сгорели семена подсолнечника на площади десяти квадратных метров. Зерносушилка частично закопчена изнутри. Дальнейшее распространение пламени удалось предотварить.

Причины пожара устанавливаются. Человеческих жертв удалось избежать.

ИА «Орелград»

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