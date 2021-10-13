Во Мценске пожарные ликвидировали возгорание зерносушилки

Сгорели семена подсолнечника на площади десяти квадратных метров.

Вчера вечером во Мценске спасатели потушили загоревшуюся зерносушилку, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.20. Горела зерносушилка на улице Привокзальная. На высоте десяти метров горели семена подсолнечника, и огонь мог распространится на оставшуюся часть сушилки и норию.

В результате возгорания сгорели семена подсолнечника на площади десяти квадратных метров. Зерносушилка частично закопчена изнутри. Дальнейшее распространение пламени удалось предотварить.

Причины пожара устанавливаются. Человеческих жертв удалось избежать.

ИА «Орелград»