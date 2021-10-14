«Ми-ми-мишки» обошлись орловскому ИП в 5000 рублей за штуку

Правообладатель нашел в Орле точку продажи контрафакта.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по очередному делу о нарушении исключительных прав на интеллектуальную собственность. Иск подала столичная компания «Ноль плюс медиа», а ответчиком стал индивидуальный предприниматель из Орла. Как следует из материалов дела, истец с 2015 года является правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в том числе произведений изобразительного искусства – персонажей, известных как «Ми-ми-мишки».

В частности, компании принадлежат права на использование графических изображений героев анимационного фильма «Кеша», «Лисичка», «Тучка» и «Цыпа». При этом компания имеет право на мерчендайзинг, то есть продажу и продвижение данных изображений на исключительной основе. Реализуя данное право в рамках полученной лицензии, истцом был подготовлен каталог изображений произведений изобразительного искусства «Ми-ми-мишки», в котором приведены различные вариации изображений произведений, каждое из которых является уникальным, нетождественным другому.

На каждой странице каталога имеется предупредительная маркировка правообладателя — знак копирайта. Этот каталог стал одним из аргументов истца при рассмотрении спора в орловском арбитраже. Дело в том, что представители компании-правообладателя еще в 2018 году посетили торговую точку на Кромском шоссе в Орле и зафиксировали при помощи видеосъемки то, что в суде они назвали фактом продажи контрафактного товара.

Это был некий шар, украшенный изображениями персонажей «Кеша», «Лисичка», «Тучка» и «Цыпа». Представители компании купили этот шар за 150 рублей, а чек представили в суде в качестве доказательства. Ответчик исковые требования не признал, так как не увидел сходства оригинальных персонажей с изображениями на шаре. Оспаривалась даже подлинность предъявленного чека. Однако суд, оценив озвученные доводы и представленные материалы, иск удовлетворил. Он решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу столичной компании компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на объекты авторского права – по 5000 рублей за каждого персонажа, то есть всего ИП придется заплатить 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»