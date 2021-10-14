Мишустин поручил правительству проконтролировать достройку орловского «Титаника»

14.10.2021 | 16:22 Новости, Строительство

Орловский долгострой обсудили на заседании правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства наладить системную работу по контролю за завершением строительства здания многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, сообщает ТАСС.

В самом начале сегодняшнего заседания правительства премьер-министр сообщил членам кабмина о том, что днем ранее посетил с рабочим визитом Орел. Рассказав историю об орловском долгострое, он дал поручения нескольким министрам.

Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина и министра финансов Антона Силуанова принять активное участие в решении вопроса с орловским «Титаником».

ИА «Орелград»

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