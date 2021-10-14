В орловском СИЗО создали поисковый отряд

Сотрудники ведомства будут участвовать в традиционных «Вахтах памяти».

В следственном изоляторе №1 города Орла создан поисковый отряд «Красноармеец». Он вошел в состав региональной поисковой общественной организации «Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе управления УФСИН России по Орловской области. Начальник СИЗО Юрий Афанасьев уже провел первую организационную встречу в главой «Отечества» Александром Чепурновым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Кстати, члены вновь созданного отряда «Красноармеец» уже приняли участие в поисковых работах на территории Новосильского района и в первом этапе осенней «Вахты памяти» на территории Багриновского сельского поселения Болховского района. За четыре дня работы поисковикам удалось обнаружить и поднять останки одного бойца Красной Армии, личность которого пока установить не удалось.

«Участие в «Вахте памяти — яркий пример бескорыстного служения своей стране в мирное время, ведь каждый поисковик вносит неоценимый вклад в сохранение исторического наследия нашей Родины», — говорит Юрий Афанасьев, который, кстати, стал командиром поискового отряда «Красноармеец».

Напомним, что 1 октября 2021 года на мемориале танкистам-гвардейцам в Мценском районе были перезахоронены останки 24 советских бойцов, погибших в октябре 1941 года. Они были найдены в ходе осенней «Вахты памяти». Как сообщала ранее пресс-служба губернатора, в рамках мероприятия на мемориальном комплексе была также торжественно открыта арка с памятной плитой красноармейцам, погибшим в боях у села Первый Воин.

а 13 сентября 2021 года на воинском захоронении в деревне Верхняя Зароща Мценского района состоялось торжественное перезахоронение останков 82 советских воинов, погибших на территории района в 1942 году. Как сообщается на сайте поискового движения России, по запискам из солдатских медальонов были установлены имена 17-ти из них. По остальным проводится архивная работа. Останки павших героев были подняты из земли в результате поисковых экспедиций, которые проводились на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

ИА «Орелград»