Орел возьмет в долг 1,5 миллиарда рублей

Власти города решили перекредитоваться за счет новых займов.

Администрация города Орла разместила на портале госзакупок сразу три извещения о поиске финансовых организаций, которые согласятся предоставить городу кредиты на условиях мэрии. Уточним, что, согласно конкурсной документации, все три займа областной столице понадобились на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города. Взять кредиты планируется на срок 365 дней с процентной ставкой 8,5 процента годовых. Зачисление денежных средств по первому траншу должно быть произведено не позднее 30 декабря 2021 года.

Что касается самих займов, то самый крупный из них составит 576,7 миллиона рублей. Его планируется взять в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в указанной сумме (под возобновляемой кредитной линией понимается неоднократное предоставление кредитов в пределах свободного остатка лимита выдачи в течение срока, установленного контрактом). Обслуживание этого кредита обойдется казне города в 49 миллионов рублей в год. Второй по величине заем составит 508 миллионов рублей, а проценты по нему – почти 43,2 миллиона. Третий кредит предполагается взять в сумме 466 миллионов рублей с годовой суммой обслуживания 39,6 миллиона.

Как ранее писал «Орелград», 17 сентября 2021 года губернатор Андрей Клычков подписал распоряжение о предоставлении городу Орлу кредита из областного бюджета в размере 952,7миллиона рублей на срок до 5 лет со ставкой 0,1 процента годовых. Пресс-служба губернатора по этому поводу пояснила, что бюджетный кредит предоставляется в соответствии с поручением президента Владимира Путина от 2 мая 2021 года. Он предназначен для погашения долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам и займам, полученным городом Орлом от кредитных организаций.

«При этом в первоочередном порядке должны подлежать погашению долговые обязательства по рыночным заимствованиям с более высокими ставками обслуживания, что позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга, — подчеркнула пресс-служба губернатора. — Экономия средств бюджета, сложившаяся за счет замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами, должна быть направлена на обеспечение расходных обязательств города, связанных со снижением кредиторской задолженности, и на первоочередные расходы».

ИА «Орелград»