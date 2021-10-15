С 18 октября в Орле запретят массовые мероприятия

Сотрудников старше 60 лет рекомендовали перевести на «дистанционку».

Региональный оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса принял решение запретить любые массовые мероприятия. Решение вступит в силу с 18 октября и связано с резким увеличением количества заболеваний коронавирусной инфекцией.

«Ситуация в регионе становится всё более напряженной, в том числе и в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией перешагнул рубеж в 200 человек в сутки», − подчеркнул Губернатор.

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. А услуги теперь будут оказываться дистанционно, либо по предварительной записи с интервалом между приемами посетителей.

ИА «Орелград»