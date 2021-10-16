Дом мещанина Федорова приспособят к современному использованию

В Орле одобрили проект реставрации архитектурного памятника.

Эксперты составили акт по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX век». Речь идет о доме №16 в Орле по улице Гагарина. Как уже писал «Орелград», в этом здании запланирован капитальный ремонт. Перед этим археологи обследовали участок, на котором оно расположено, и выявили археологический слой. Соответствующие сведения уже внесены в реестр.

Несмотря на это, работы в здании все-таки будут проведены. Эксперты проанализировали заключение археологов и пришли к выводу, что запланированные проектом работы по приспособлению исторического здания к современному использованию проводить можно. Они считают, что ущерб археологическому слою причинен не будет, а сама проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Отметим, что на объекте были проведены архитектурные натурные исследования, в том числе архитектурно-археологические обмеры, а также инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам. Само здание, согласно свежей выписке из реестра, принадлежит на праве собственности Всероссийскому банку развития регионов. Кстати, совсем недавно на основании новых данных был разработан новый проект предмета охраны этого объекта культурного наследия. Соответствующий паспорт был оформлен в мае 2021 года областным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

Согласно исторической справке, в 1890-х гг. указанный участок принадлежал орловскому мещанину Сергею Федорову. На нем располагалось одноэтажное каменное строение — магазин. К нему были пристроены одноэтажные лавки. В дворовой части усадебного места имелась одноэтажная деревянная постройка, где располагались службы. 16 июня 1894 года постановлением Орловской городской управы домовладельцу Сергею Федоровичу Федорову было разрешено построить под железными крышами: каменный одноэтажный дом, каменное одноэтажное жилое помещение, стеклянную галерею на каменных столбах в полтора этажа, деревянные одноэтажные службы с брандмауэром, забор и ворота, а также перекрыть крышу железом на каменном магазине с увеличением в нем окон и двери.

Сохранившиеся документы указывают на то, что проект был реализован не в полном объеме. Об этом свидетельствует, например, план города Орла 1901 год и снимок того же года с видом на переулок Воскресенский. Известно, что в 1902 году усадебное место со всеми строениями принадлежало уже Николаю Ивановичу Хлюстину. Интересно, что «информация об истории существования здания с момента владения усадебным местом Н.И Хлюстина в 1902 г. до 1993 г. достоверно неизвестна». На аэрофотосъемке, снятой в августе 1943 года, видна часть квартала №71, где располагается исследованная территория. На съемке четко видно здание лавки с пристроенными деревянными службами во дворе и отдельно стоящее здание полутораэтажного жилого дома с пристроенной кухней.

ИА «Орелград»