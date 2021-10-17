Назван самый эффективный город Орловской области

Ливны в очередной раз одержали победу в борьбе за областные гранты.

Власти Орловской области подвели итоги ежегодного мониторинга, в рамках которого по различным показателям оценивается эффективность деятельности органов местного самоуправления. Методика меняется каждый год, но базовые принципы остаются неизменными. Часть итоговой оценки складывается из цифр, которые в своих собственных докладах и отчетах указывают главы городов и районов. Кроме того, во всех муниципалитетах Орловщины независимые интервьюеры проводят опрос местных жителей, мнение которых тоже влияет на окончательную оценку.

Победители получают поощрительные бонусы – дополнительные гранты из областного бюджета, не имеющие строгого целевого назначения. Как правило, власти на местах тратят их на благоустройство. В целом, комплексная оценка городов и районов выставляется по 11 ключевым показателям. Одним из них как раз и является степень удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления. Отметим, что в расчет берутся показатели трехлетки, то есть в этом году оценивалась деятельность чиновников за период с 2018 по 2020 годы.

В рейтинге городов уже далеко не впервые победу одержал райцентр Ливны. Впрочем, острой борьбу в этой номинации назвать трудно, поскольку ежегодно в ней участвуют всего три населенных пункта. Так, второе место в этом году занял Мценск, третье – Орел. Ливны, как победитель конкурса, получат грант из областного бюджета в размере 1,75 миллиона рублей. Кстати, общая сумма грантов в 2021 году составляет 5 миллионов рублей. Аналогичную сумму власти региона распределили и год назад.

Что касается районов, то в этой номинации за победу сражались 24 территории. В результате первое место занял Покровский район, который получит грант в размере 1,85 миллиона рублей. Кстати, Ливенский район стал вторым, что гарантировало ему получение гранта в размере 1,4 миллиона рублей. Добавим, что по данным независимого опроса уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Ливнах составил 44 процента, Мценске – 38,2, Орле – 31,7 процента. Безусловным лидером по данному показателю стал все тот же Покровский район, 56 процентов жителей которого довольны работой своих чиновников.

ИА «Орелград»