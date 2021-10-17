В Орле подсчитали количество жалоб на душу населения

О работе с обращениями граждан рассказал региональный Роспотребнадзор.

За 9 месяцев 2021 года в управление Роспотребнадзора по Орловской области и его территориальные отделы поступило 3313 обращений. Такие оперативные данные привели в этом ведомстве. Отмечается, что в этом году орловцы подают обращения чуть реже, чем годом ранее. В 2020 году за аналогичный период времени в управление поступил 3351 сигнал. Так называемый показатель активности населения составил 45,1 обращения на каждые 10 тысяч жителей Орловской области.

«Из общего числа принятых к рассмотрению обращений 93,1 процента являются письменными, — подсчитали в региональном управлении Роспотребнадзора. — Преобладающее количество обращений граждан содержат социально-значимые вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей».

В ведомстве также указали, что структура обращения немного изменилась в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Так, по вопросам вакцинации, соблюдению карантинных мер, лечения больных коронавирусной инфекцией и соблюдения режима изоляции контактных лиц за отчетный период времени поступило 246 письменных обращений граждан. А по телефону «горячей линии» поступило около 7,5 тысячи звонков по эпидемиологическим вопросам.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что 513 письменных обращений были перенаправлены для рассмотрения в другие ведомства, поскольку поднятые в жалобах проблемы касались их компетенции. В 229 случаях сигналы граждан послужили основанием для проведения 19 внеплановых проверок, 156 административных расследований и 10 контрольных закупок. Добавим, что факты, изложенные в обращениях, подтвердились в 87 процентах случаев.

ИА «Орелград»