Вчера скончался первый мэр Орла

Александру Кислякову было 73 года.

Городская администрация сообщила о том, что ушел из жизни Александр Григорьевич Кисляков, первый мэр Орла.

Александр Григорьевич Кисляков родился 10 ноября 1947 года в Краснодарском крае. После окончания Воронежского инженерно-строительного института работал на различных инженерных должностях.

В 1990 году был избран на должность председателя Орловского городского Совета. А с 1991 года по 1997 год занимал пост Мэра города Орла. Он был первым, кто занял эту должность.

Позже Александр Григорьевич Кисляков был назначен на должность заместителя Главы Администрации Орловской области по строительству и ЖКХ.

Александр Григорьевич Кисляков также работал в Орловском государственном техническом университете в должности профессора кафедры «Строительные конструкции и материалы».

В 1997 году награждён Орденом Дружбы.

ИА «Орелград»