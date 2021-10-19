Под Орлом на задержанного водителя завели сразу семь дел

Шесть из них оказались административными, а одно – уголовным.

В Мценском районе автоинспекторы задержали нетрезвого угонщика автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Как пояснили в ведомстве, патрульный экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался по одной из улиц Мценска, ослепляя встречных водителей дальним светом фар. Сотрудники полиции попытались остановить эту машину, однако водитель требования проигнорировал и попытался скрыться от полиции.

Была организована настоящая погоня с использованием проблесковых маячков и специального звукового сигнала. Как говорят в полиции, убегавший «игнорировал неоднократные законные требования об остановке и создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, грубо нарушая Правила дорожного движения». Машина покинула пределы Мценска и некоторое время двигалась по федеральной трассе М-2 «Крым», а затем свернула на проселочную дорогу, которая ведет в село Отрадинское. На ней-то машина и была остановлена.

Водителя, мужчину 1975 года рождения, тут же отстранили от управления транспортным средством. Сообщается, что у него имелись видимые признаки опьянения. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате на амчанина было заведено сразу шесть административных дел. Протоколы на него составили за «пьяную езду», невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда через железнодорожные переезды и другое.

Впрочем, на этом неприятности водителя не закончились. В ходе проверки было установлено, что автомобиль, на котором он убегал от полиции, принадлежит совсем другому человеку. Задержанный оказался угонщиком. Владелец авто сам объявился на следующее утро. Он пришел в отдел полиции, чтобы написать заявление об угоне. Мужчина рассказал, что накануне вечером распивал спиртное со своим знакомым – 46-летним жителем Мценска, тем самым задержанным.

«Воспользовавшись моментом, когда владелец транспортного средства уснул, злоумышленник взял ключи и незаконно завладел автомобилем, однако он был задержан по горячим следам экипажем ОГИБДД МО МВД России «Мценский», — рассказали в полиции. — Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния».

В отношении задержанного в довесок к шести административным делам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИА «Орелград»