КСП доложила парламентариям о проверке предприятий с госучастием

Представители Контрольно-счетной палаты выступили в облсовете.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, сотрудники этого счетного органа выступили на заседании комитета по экономике и градостроительной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов. Парламентарии обсудили вопрос эффективности управления имуществом компаний, принадлежащих Орловской области. В связи с этим были заслушаны результаты проверки, которую недавно провела областная КСП.

В частности, с докладом перед депутатами выступила Ирина Лисицкая, инспектор Контрольно-счетной палаты, начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений. Она сообщила, что в 2019 году деятельность 8 из 16 обществ, принадлежащих региону, была прибыльной, а в 2020 году чистую прибыль получили 7 из 15 обществ. Дело в том, что «по причине отсутствия деятельности в 2019 и 2020 годах было ликвидировано по одному акционерному обществу с государственным участием». В настоящее время еще три акционерных общества находятся в стадии ликвидации.

«В отношении обеспечения показателя поступлений в областной бюджет доходов в виде дивидендов по акциям отмечается перевыполнение департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области плановых назначений, — добавили в КСП. — В целом в 2019-2020 годах поступления в областной бюджет доходов в виде дивидендов росли. Так, в 2020 году дивидендных платежей поступило на 48 процентов больше, чем в 2019 году».

ИА «Орелград»