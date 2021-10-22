Новые автобусы могут разорить МУП ТТП

Городской парламент обсудил текущее состояние дел на предприятии.

Депутаты Орловского горсовета на заседании профильного комитета обсудили ситуацию, складывающуюся на МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Напомним, это предприятие уже много лет не выходит из кризиса. А не так давно его профиль был расширен – к электрическому транспорту добавились автобусы, поскольку специализированное автопредприятие МУ ПАТП-1 «приказало долго жить». Считалось, что появление общественного автопарка поможет не только спасти этот муниципальный сегмент перевозок в Орле, но и даст МУП ТТП дополнительные доходы.

Однако информация, прозвучавшая в городском парламенте, свидетельствует об обратном. Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета, перед депутатами выступил руководитель УМИЗ Сергей Поляков. По его словам, «из 111 имеющихся автобусов 20 поставлены на консервацию в связи с плохим техническим состоянием и отсутствием средств на их ремонт». Докладчик подчеркнул, что речь идет о тех самых автобусах, которые Орлу подарила Москва. Кроме того, 32 «ПАЗа» были приобретены в лизинг.

«Нас тянут вниз не автобусные перевозки, а лизинг за автобусы», — такой вывод сделал по итогам услышанного депутат Александр Щербин. Отчасти его выводы подтвердил исполняющий обязанности руководителя предприятия Юрий Чемеров. Он сообщил, что «автобусы привозят выручку, но при этом именно этот вид перевозок оказался для предприятия основной причиной заметного увеличения долгов». Также глава предприятия уведомил парламентариев о том, что задолженность МУПа приблизилась к отметке в 260 миллионов рублей. Кредиторы грозят ему банкротством, причем помимо энергетиков теперь это могут сделать и две компании, поставившие автобусы по договорам лизинга.

«По первому договору лизинга на 58 миллионов рублей ТТП получило 12 автобусов, — пояснил Чемеров. — Есть решение суда о взыскании обязательных ежемесячных платежей. Задолженность скопилась за 8 месяцев». По второму договору на 85 миллионов получено 20 автобусов, по нему также накапливается задолженность, и уже в ноябре муниципальному предприятию предстоит суд по взысканию с него долгов.

ИА «Орелград»