В Орле закроют кафе и рестораны, не имеющие статуса «свободные от COVID-19»

22.10.2021 | 18:07 Медицина, Новости

Ограничение введут в период «длинных выходных» — с 30 октября по 7 ноября.

Орловские власти приняли решение закрыть для посетителей кафе и рестораны, у которых нет статуса «свободные от COVID-19». Ужесточение мер распространяется на период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба губернатора.

Такое решение сегодня было принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, аптеки и магазины товаров первой необходимости будут доступны всем нуждающимся.

«Будем надеяться, что удастся прервать цепочки заражения и остановить распространение инфекции. Важнейшая задача – наращивание темпов вакцинации. Необходимо обеспечить безусловное исполнение принятого в регионе решения об обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей.  Напоминаю, что иммунизацию должны пройти 80% от общей численности сотрудников», — заявил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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