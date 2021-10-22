В Орле закроют кафе и рестораны, не имеющие статуса «свободные от COVID-19»

Ограничение введут в период «длинных выходных» — с 30 октября по 7 ноября.

Орловские власти приняли решение закрыть для посетителей кафе и рестораны, у которых нет статуса «свободные от COVID-19». Ужесточение мер распространяется на период с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба губернатора.

Такое решение сегодня было принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, аптеки и магазины товаров первой необходимости будут доступны всем нуждающимся.

«Будем надеяться, что удастся прервать цепочки заражения и остановить распространение инфекции. Важнейшая задача – наращивание темпов вакцинации. Необходимо обеспечить безусловное исполнение принятого в регионе решения об обязательной вакцинации для сотрудников ряда отраслей. Напоминаю, что иммунизацию должны пройти 80% от общей численности сотрудников», — заявил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»