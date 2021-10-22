В Орле зрителей не пустят на спортивные состязания

Без зрителей орловцам придется сдавать даже нормы ГТО.

Управление физической культуры и спорта Орловской области издало приказ о проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Этим документом возвращены все те ограничения, которые действовали до февраля 2021 года. Отныне на территории Орловской области проводить физкультурные и спортивные мероприятии любого уровня разрешено только без участия зрителей и только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Аналогичные ограничения затронули и выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Главам муниципальных образований Орловской области уже разослана рекомендация не пускать зрителей на спортивные состязания. Отметим, что приказ стал логическим продолжением курса на ужесточение антиковидных мер, который был взят в последние дни.

С 18 октября в регионе начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В этот же день главный государственный санитарный врач по Орловской области Александр Румянцев издал постановление о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обязательной вакцинации подлежат работники предприятий и организаций полутора десятков отраслей, а также чиновники любого ранга.

В Орловской области со второй декады сентября отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во всех возрастных группах. Показатель заболеваемости составляет 212,95 случая на 100 тысяч населения, динамика прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей календарной неделей составила 20,15 процента. Среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией только за последние 7 дней составил 30,4 на 100 тысяч населения при показателе заболеваемости за предыдущую неделю — 25,3 на 100 тысяч населения.

ИА «Орелград»