В пятницу в Орле возник ажиотаж около прививочных пунктов

Очередь около ТЦ «Европа» составляет 50 человек.

Перед наступлением выходных мобильные пункты вакцинации пользуются у орловцев ажиотажным спросом. В частности, порядка 50 человек ждут своей очереди около торгового центра «Европа» на улице Московской.

Мобильные пункты работали начиная с 12 часов и будут открыты до 19.00.

«С 12.00 до 19.00 мобильные пункты вакцинации будут работать в Железнодорожном и Заводском районах. В Железнодорожном районе прививку от COVID-19 можно сделать на ул. Московской, 67, возле ТЦ «Европа». В Заводском районе желающих вакцинироваться ждут на Кромском шоссе, 4, в ТМК «ГРИНН» на 1 этаже», — сообщала сегодня пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград», фото из соцсетей