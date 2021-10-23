Более 600 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Орловской области

23.10.2021 | 16:00 Новости, Происшествия

Озвучена статистика нарушений на дорогах региона в текущем году.

В Орловской области за 9 месяцев 2021 года сотрудниками ДПС выявлено 601,7 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Такие данные приводит региональное управление МВД, оценившее оперативную обстановку в регионе за отчетный период времени. Уточним, что вышеуказанные данные приведены с учетом результатов использования комплексов автоматической видеофиксации правонарушений.

В пресс-службе УМВД по этому поводу  также сообщили, что в текущем году сотрудниками ЦАФАПОДД ГИБДД вынесено 521 690 постановлений о дорожных административных правонарушениях. Комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД устанавливаются согласно дислокации, которая разрабатывается ежемесячно на основании анализа аварийности на дорогах области.

«С 1 марта 2021 года используется новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который был добавлен в ПДД РФ постановлением правительства РФ, — пояснили в пресс-службе УМВД. — Дорожный знак 6.22 обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения вместо уже существующего знака 8.23, оба называются «Фотовидеофиксация».

Основное различие между ними заключается в том, что знак 6.22 применяется самостоятельно и устанавливается только на въезде в населенный пункт, но действует при этом на всей его территории. Вне населенного пункта табличка должна размещаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер. «Новый дорожный знак призван сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других знаков, что положительно скажется на повышении безопасности дорожного движения», — отметили также в УМВД.

ИА «Орелград»

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