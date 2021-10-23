Более 8000 безработных орловцев пообщались с психологом

23.10.2021 | 15:00 Новости, Общество

Психологическую поддержку орловцам оказали центры занятости.

В Орловской области служба занятости оказывает психологическую поддержку безработным гражданам. Как уточнили в региональном управлении труда и занятости, для этого центры заключают договоры с профессиональными психологами, а те проводят занятия по социальной адаптации граждан, «которые долго пребывали в безработном состоянии и потеряли мотивацию к трудоустройству». Оплачивается все это за счет бюджета, сами граждане получают такую услугу бесплатно. Кстати, она довольно востребована и эффективна.

«В центрах занятости можно получить услугу по профессиональной ориентации, — пояснили в управлении труда и занятости. — К настоящему времени этой возможностью воспользовались свыше 8,1 тысячи человек, из них 4,3 тысячи — безработные, желающие определиться с выбором сферы дальнейшей деятельности».

Кроме того, указанную услугу получили 1100 подростков, которые стоят перед выбором жизненного пути. Психологи помогают им правильно выбрать будущую профессию. В управлении рассказали, что за помощью в  профориентации в службу занятости охотно обращаются и студенты. Также  услуга востребована у мам, находящихся в отпуске по уходу за детьми, и пенсионеров, желающих вновь вернуться на работу.

«В результате деятельности службы занятости в Орловской области за неполных два года — с начала 2020-го — трудоустроено более 13 тысяч человек, — добавили в управлении. — С момента объявления в Орловской области противоковидных мероприятий с их длительной «дистанционкой», закрытым режимом работы предприятий и прочими непривычными нашему обществу сложностями, к которым пришлось адаптироваться в начале этого непростого периода, и из которых экономика выкарабкивалась после смягчения мер, к настоящему времени с помощью службы занятости трудоустроено 12,1 тысячи человек».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования