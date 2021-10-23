Орловский бизнес начал экономить на госпошлинах

23.10.2021 | 17:00 Новости, Экономика

Сократить время и расходы предпринимателям помогают электронные услуги.

Управление ФНС России по Орловской области отметило рост интереса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к услугам МФЦ при государственной регистрации. По данным этого ведомства, за 9 месяцев текущего года в Единый центр регистрации от орловских организаций и бизнесменов в электронном виде поступило 1356 комплектов документов, которые были представлены именно через Многофункциональный центр оказания услуг. Напомним, функции Единого центра регистрации в Орловской области возложены на Межрайонную ИФНС России №9.

В областной налоговой службе считают, что рост интереса к таким услугам не случаен. Законом предусмотрено несколько способов направления в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для государственной регистрации. Один из них – передача документов через МФЦ. Этот способ был введен для удобства  налогоплательщиков.

«Направление документов через МФЦ позволяет значительно сократить время и расходы, затрачиваемые на процедуры, связанные с государственной регистрацией, — объясняют в региональном управлении ФНС. — Заявитель, обращающийся за оказанием услуги, освобождается от уплаты государственной пошлины, а индивидуальный предприниматель — еще и от необходимости заверять свою подпись у нотариуса».

Удобно и то, что никуда не надо ходить или звонить, чтобы узнать результат. Ответ автоматически присылается на адрес электронной почты, который организация или ИП сами указывают в своем заявлении. Кстати, при желании заявитель может получить ответ и в бумажном виде. Правда, для этого придется сходить в то же отделение МФЦ, в которое подавались документы на регистрацию бизнеса.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования