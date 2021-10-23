Орловский бизнес начал экономить на госпошлинах

Сократить время и расходы предпринимателям помогают электронные услуги.

Управление ФНС России по Орловской области отметило рост интереса юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к услугам МФЦ при государственной регистрации. По данным этого ведомства, за 9 месяцев текущего года в Единый центр регистрации от орловских организаций и бизнесменов в электронном виде поступило 1356 комплектов документов, которые были представлены именно через Многофункциональный центр оказания услуг. Напомним, функции Единого центра регистрации в Орловской области возложены на Межрайонную ИФНС России №9.

В областной налоговой службе считают, что рост интереса к таким услугам не случаен. Законом предусмотрено несколько способов направления в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для государственной регистрации. Один из них – передача документов через МФЦ. Этот способ был введен для удобства налогоплательщиков.

«Направление документов через МФЦ позволяет значительно сократить время и расходы, затрачиваемые на процедуры, связанные с государственной регистрацией, — объясняют в региональном управлении ФНС. — Заявитель, обращающийся за оказанием услуги, освобождается от уплаты государственной пошлины, а индивидуальный предприниматель — еще и от необходимости заверять свою подпись у нотариуса».

Удобно и то, что никуда не надо ходить или звонить, чтобы узнать результат. Ответ автоматически присылается на адрес электронной почты, который организация или ИП сами указывают в своем заявлении. Кстати, при желании заявитель может получить ответ и в бумажном виде. Правда, для этого придется сходить в то же отделение МФЦ, в которое подавались документы на регистрацию бизнеса.

ИА «Орелград»