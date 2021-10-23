Прокуратура потребовала привести в порядок Болховский дом-интернат

Свои требования надзорное ведомство подробно изложило в местном суде.

Как сообщает прокуратура Болховского района Орловской области, обращению в суд предшествовала проверка соблюдения законодательства в сфере защиты маломобильных групп населения. Она была проведена по обращению граждан, которые являются постояльцами бюджетного социального учреждения «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Люди пожаловались на техническое состояние зданий данного учреждения. Проверка подтвердила, что здания не отвечают требованиям законодательства о доступности сооружений.

«По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с отсутствием оборудования лестниц пандусами и непрерывными по всей длине поручнями, противоскользящих полос и бортиков, — сообщили в прокуратуре Болховского района. — Также выявлено отсутствие доступа маломобильных граждан в здание жилого корпуса и на каждый этаж».

В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав инвалидов прокуратура подала исковое заявление в Болховский районный суд. Рассмотрев представленные материалы, требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Руководство Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов обязали привести в соответствие с требованиями законодательства здания, предусмотренные для проживания маломобильных групп граждан. Кроме того, суд обязал областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости обеспечить финансирование ремонта. Решение суда еще не вступило в законную силу, и чиновники вправе оспорить его в апелляции.

ИА «Орелград»