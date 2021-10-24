«Орловкой крепости» больше нет

Суд поставил точку в семилетнем деле о банкротстве спиртзавода.

Некогда один из самых стабильных и популярных спиртзаводов Орловской области, продукция которого считалась одной из визитных карточек региона, похоже, окончательно прекращает свое существование. Арбитражный суд постановил завершить конкурсное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость». Напомним, это предприятие много лет работало в деревне Волково Мценского района. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, хотя вероятность этого не очень велика.

Свое решение арбитраж вынес после того, как изучил отчет конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства. Напомним, история началась в июне 2014 года, когда общество с ограниченной ответственностью «Кавминводский спиртзавод» обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «МСВК «Орловская крепость».

Спустя два месяца требования заявителя были признаны обоснованными, и в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения. В январе 2015-го суд ввел в отношении «Орловской крепости» процедуру внешнего управления, а в апреле того же года известное предприятие было признано несостоятельным. В отношении завода-должника было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, но с тех пор оно регулярно продлевалось.

Как следует из представленных в суде материалов, конкурсным управляющим проведена инвентаризация имущества должника. Рыночная стоимость сформированной конкурсной массы, в том числе по итогам инвентаризации, составила 395,7 миллиона рублей. Были проведены торги по продаже имущества должника. Необходимые документы, как и положено по закону, переданы для хранения в архив. Изучив материалы, арбитражный суд пришел к выводу, что имущество должника реализовано в полном объеме.

«В соответствии со ст. 133 Закона о банкротстве проведена работа по выявлению и закрытию счетов ООО «МСВК «Орловская крепость» в банках и иных кредитных организациях, — говорится в решении суда. — Расчетные и иные счета закрыты».

Согласно представленному отчету конкурсного управляющего, в ходе погашения кредиторской задолженности завода удовлетворить удалось лишь 20,8 процента заявленных кредиторами требований. На остальное денег и имущества не хватило. Однако в соответствии с пунктом 9 статьи 142 Закона о банкротстве, требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.

ИА «Орелград»