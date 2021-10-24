Орловской мэрии посоветовали серьезнее относиться к бюджету

Участники публичных слушаний по бюджету дали свои рекомендации.

Орловский горсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по исполнению бюджета Орла за 2020 год. Напомним, мероприятие планировалось провести еще весной, но из-за пандемии его перенесли на осень. Эпидемиологическая ситуация сейчас складывается еще хуже, чем полгода назад, но и времени у властей уже нет – по закону публичные слушания должны быть проведены в обязательном порядке.

По итогам проведенного мероприятия был принят итоговый документ, в котором собраны рекомендации, замечания и пожелания участников. Советы адресованы администрации города, и коротко их можно охарактеризовать так: к формированию бюджета надо относиться серьезнее и внимательнее. Например, участники слушаний обратили внимание на то, что в прошлом году параметры бюджета корректировались 11 раз. Получается, что главный финансовый документ города изменяли практически ежемесячно.

Возможно, 2020-й стоит особняком, так как из-за пандемии коронавируса город часто получал дополнительные транши и сам оказывал новые меры поддержки тому же бизнесу. Однако аналогичная ситуация складывалась и в предыдущие годы, когда не было пандемии. На это в своем заключении обратила внимание и Контрольно-счетная палата. По мнению аудиторов, частое редактирование бюджета связано, в том числе, с низким уровнем прогнозирования при его верстке.

Как итог, участники публичных слушаний призвали чиновников «обеспечить более точное прогнозирование доходов, а также осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по ним и риски их невыполнения». Кроме того, с целью пополнения доходов бюджета мэрии посоветовали «рассмотреть вопрос о количественном составе работников структурных подразделений, занимающихся администрированием наиболее значимых доходов, в том числе от использования земельных участков».

Также чиновникам советуют повысить эффективность управления муниципальным имуществом и принять необходимые меры по повышению качества работы муниципальных унитарных предприятий. Кроме того, мэрии рекомендуют активнее входить в федеральные и региональные программы для привлечения дополнительных средств на решение задач по жизнеобеспечению городского хозяйства.

По мнению участников слушаний, надо усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и принять действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности учреждений и размера муниципального долга. «Невыполнение годового плана по неналоговым доходам обусловлено включением в плановые показатели ряда неналоговых доходов дебиторской задолженности в размере, значительно превышающем реально возможное погашение задолженности», — говорится по этому поводу в итоговом документе публичных слушаний.

ИА «Орелград»