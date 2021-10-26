Орел не может вернуть аванс, выданный ООО «Ремспецмост»

26.10.2021 | 9:00 Новости, Экономика

179 миллионов рублей «зависли», как и ремонт Красного моста.

Арбитражный суд Белгорода запретил банку-гаранту выплачивать аванс, выданный ООО «Ремспцемост» на реконструкцию Красного моста, сообщил вчера «Орелтаймс».

Белгородский банк «Белгородсоцбанк» выступал гарантом по контракту между орловским управлением коммунального хозяйства и компанией «Ремспецмост», которая была подрядчиком по ремонту Красного моста. В связи с уголовными событиями, окружающими этот проект, орловская сторона была в праве потребовать с компании 179 миллионов рублей из авансового платежа — именно эта сумма была растрачена руководством «Ремспецмоста» (в том числе — на покупку люксовых автомобилей).

Однако, вместо того, чтобы обратится в суд с исковым требованием, управление коммунального хозяйства написало письмо в банк с просьбой вернуть деньги. В это время ООО «Ремспецмост» направил в суд иск с требованием запретить банку-гаранту переводить деньги «УКС г. Орла».

Суд удовлетворил этот иск, и на время судебных разбирательств Орел точно не сможет вернуть деньги.

ИА «Орелград»

 

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