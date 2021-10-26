Орловские медучреждения получили 17 новых машин скорой помощи

Представители орловских медицинских учреждений сегодня получили ключи от 17 новых машин скорой помощи, сообщила пресс-служба облсовета.

В мероприятии приняли участие Председатель облсовета Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, первый зампред облсовета Михаил Вдовин и депутат облсовета Вадим Сезин.

Пять автомобилей будут использоваться в Орле, остальные 12 — в районах области: Болховском, Должанском, Залегощенском, Знаменском, Краснозоренском, Кромском, Ливенском, Мценском, Урицком, Новодеревеньковском, Покровском и Троснянском.

«Медицинские организации должны быть полностью укомплектованы как жизненно важным оборудованием, так и автотранспортом. Это крайне необходимая мера и сегодня она успешно реализуется Правительством страны.

Важно, что новые машины поступили в учреждения Орловщины в период роста простудных заболеваний и такой сложный для всей страны период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Нет никаких сомнений, что полученные автомобили добросовестно отработают не один год.

Отмечу, что депутаты областного Совета также всегда поддерживали сферу здравоохранения. В 2021 году по программе наказов избирателей на неё запланировано почти 5 млн рублей, 94 % средств уже израсходовано. Они направлены как на закупку медицинского оборудования, так и на ремонт помещений, благоустройство прилегающих территорий, приобретение компьютерной техники и многое другое, в том числе, на покупку автомобиля во Мценскую ЦРБ.

Я искренне благодарю всех, кто работает в системе здравоохранения, особенно в красной зоне, за самоотверженный труд, за спасённые жизни! Здоровья всем!», — обратился к участникам мероприятия Леонид Музалевский.

В 2021 году эта партия медицинских автомобилей стала уже третьей. Как и предыдущие, она закуплена из средств федерального бюджета.

ИА «Орелград»