Шмель спровоцировал ДТП под Орлом и стал фигурантом дела

Дело о необычной автоаварии рассмотрел суд в Орловской области.

В Орловской области обращено к исполнению постановление Новосильского районного суда о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Подробности сообщили в пресс-службе этого суда. Водителя обвинили в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако в ходе рассмотрения дела оказалось, что вина отчасти лежит на… насекомом.

«В ходе производства по делу было установлено, что правонарушитель, управляя транспортным средством, двигался по своей полосе движения, — рассказали в пресс-службе Новосильского районного суда. — Когда в салон автомобиля залетел шмель, он попытался выгнать насекомое, в результате чего потерял контроль над траекторией движения автомобиля и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении по своей полосе движения транспортным средством».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель машины, двигавшейся по встречной полосе. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Они были квалифицированы экспертами как причинившие легкий вред здоровью потерпевшего. Виновником аварии был признан водитель, устроивший охоту за шмелем прямо во время движения. Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»