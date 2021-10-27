Дом Лизы Калитиной сдали в аренду по рублю за год

Срок аренды — 49 лет.

Дом Лизы Калитиной, орловский литературный памятник, расположенный в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», арендован на 49 лет. Стоимость аренды — один рубль за год.

Арендатором выступила компания «Рубетек Продукт». По условиям контракта фирма должна в ближайшие три года подготовить и реализовать проект реконструкции объекта культурного наследия.

«Здесь должен найти воплощение образ главной героини, идеальной «тургеневской девушки».

Проектировщики Дворянского гнезда предполагают, что в Доме Лизы Калитиной после кардинального преображения найдётся место «светелке» на верхнем этаже с негасимой лампадой перед иконами.

Кульминация романа Ивана Тургенева происходит в саду. Здесь предполагается разместить замерших в бронзе Лизу Калитину и Фёдора Лаврецкого, которые объясняются в любви и переживают неповторимые мгновения счастья. Их композиция может быть дополнена вписанным в зеленую среду камнем с литературными строчками: «… для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали…», — сообщает пресс-служба городской администрации.

ИА «Орелград»